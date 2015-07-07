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الزمالك بدون ظهير أيمن أمام أورلاندو .. وخروج علي وأوباما من القائمة

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الزمالك بدون ظهير أيمن أمام أورلاندو .. وخروج علي وأوباما من القائمة الزمالك بدون ظهير أيمن أمام أورلاندو .. وخروج علي وأوباما من القائمة

تعرض أحمد علي ويوسف "أوباما" ثنائي هجوم الزمالك لإصابة تبعده عن موقعة أورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي في الجولة الثانية من مرحلة المجموعات بالكونفدرالية الإفريقية.

انضم الثنائي علي وأوباما لقائمة غيابات الزمالك التي ضمت حازم إمام قائد الفريق بعد إصابته في مباراة الإسماعيلي بالدوري المصري.

ويغيب كذلك محمود "جنش" وعمر جابر وأحمد دويدار عن بعثة الفريق الأبيض للمباراة.

وبات الزمالك بدون ظهير أيمن لكن اسم أحمد سمير دخل القائمة.

باقي اللاعبين يتوجهون إلى جنوب إفريقيا لخوض اللقاء الثاني بعد الفوز في الجولة الافتتاحية على حساب الصفاقسي التونسي.

والتالي القائمة كاملة التي ضمت 18 لاعبا:

حراسة المرمى: أحمد الشناوي– محمد ابو جبل

الدفاع: إسلام جمال – علي جبر – كوفي – حمادة طلبة – أحمد سمير

الوسط: معروف يوسف – طارق حامد – إبراهيم صلاح – أحمد توفيق – محمد شعبان – أحمد عيد عبد الملك – مصطفى فتحي – أيمن حفني

الهجوم: عبد الله سيسيه – خالد قمر – باسم مرسي

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