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وائل جمعة: حفني ' أحرف ' لاعب في مصر

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وائل جمعة: حفني ' أحرف ' لاعب في مصر وائل جمعة: حفني ' أحرف ' لاعب في مصر

أشاد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي بصانع ألعاب الزمالك أيمن حفني، مؤكدًا أنه الأكثر مهارة في .

وقال جمعة: "اللاعب الحريف لا يتحدد بالمراوغات فقط، فهناك من يجيد الكرات العرضية، وهناك من يتميز في أداء الأدوار الدفاعية".

وأضاف عبر راديو 9090 "لا أريد أن أبخس حق لاعبين آخرين، مثل مؤمن زكريا، من أفضل اللاعبين تكتيكيًا، فهو سريع ومهاري ويجيد إرسال الكرات العرضية".

وتابع "هناك لاعبين مميزين من نوعية عبد الله السعيد ووليد سليمان".

وأتم مدير الكرة بالأهلي "ولكن من حيث المهارة، فإن أيمن حفني هو الأفضل، ولاعب تستمتع بمشاهدته في الملعب".

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فيديو اليوم السابع

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