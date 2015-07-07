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' الصخرة ' يرشح 4 مدافعين لخلافته

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' الصخرة ' يرشح 4 مدافعين لخلافته ' الصخرة ' يرشح 4 مدافعين لخلافته

أكد وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي أن الكرة المصرية تضم عدة لاعبين مميزين في خط الدفاع، ولكن ينقصهم فقط عامل الخبرة.

وقال جمعة: "لم أصل لهذا المستوى بين يوم وليلة، بل من خلال المشاركة في عدد كبير من المباريات، والتعلم من أخطائي".

وأضاف عبر إذاعة 9090 "المدافع المميز يحتاج خبرة اللعب مباريات عديدة".

وتابع "هناك بعض المدافعين المميزين مثل علي جبر مدافع الزمالك وسعد سمير، ورجب نبيل لاعب دجلة، ومحمود حمدي لاعب طلائع الجيش".

وأتم مدير الكرة بالأهلي "من الوارد أن يكون هؤلاء اللاعبين أفضل من وائل جمعة خلال عامين أو ثلاثة باكتسابهم خبرة المشاركة في المباريات الدولية".

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