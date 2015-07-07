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أرقام في الجول - الإسماعيلي أكثر تهديدا لمرمى الزمالك .. لكن الشناوي

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أرقام في الجول - الإسماعيلي أكثر تهديدا لمرمى الزمالك .. لكن الشناوي أرقام في الجول - الإسماعيلي أكثر تهديدا لمرمى الزمالك .. لكن الشناوي

خسر الإسماعيلي بثلاثية نظيفة أمام الزمالك .. لكن إحصائيات المباراة قد توضح تألق أحمد الشناوي حارس الفريق الأبيض.

وتوضح الأرقام التي يستعرضها FilGoal.com بعد المباراة التي فاز بها الزمالك أن لولا براعة الشناوي لاختلفت النتيجة.

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فالإسماعيلي كان أكثر تهديدا لمرمى الزمالك بإجمالي 19 محاولة مقابل 12 .. لكن التصويبات على مرمى الإسماعيلي الصحيحة كانت 7 مقابل ستة على الشناوي.

وتوضح أرقام FilGoal.com أن الشناوي تصدى لست تصويبات بين القائمين والعارضة بجانب سبع عرضيات تعامل معهم بنجاح.

ولعب الإسماعيلي 24 كرة عرضية داخل منطقة جزاء الزمالك.

أما عصام الحضري حارس مرمى الإسماعيلي فنجح في إبعاد ثلاث تصويبات وأنقذ عرضية واحدة طوال 90 دقيقة. وتلقت شباكه ثلاثة أهداف.

ولعب الزمالك 16 كرة عرضية وتعامل الحضري مع واحدة منها.

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