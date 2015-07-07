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بالصور.. ممثلو أندية الهيئات القضايئة يوقعون على وثيقة مشتركة لمكافحة الإرهاب

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أصدرت، منذ قليل، أندية الهيئات القضايئة بيانا، عقب انتهاء الاجتماع الذى حضره ممثلون عن كافة الهيئات، وأشار البيان إلى أن القضاء المصرى وحدة واحدة، هدفه إقامة العدل والحفاظ على وحدة الوطن، وأبنائه فداء لمصر، ومن أجل ذلك تم عقد الاجتماع لممثلى أندية الجهات والهيئات القضائية جميعا لإقرار هذا الأمر فى ضوء وثيقة مشتركة ملتزمون بها أبدا.

وشملت الوثيقة الاتفاق على أن الإرهاب الذى تتعرض له حاليا للنيل من إرادة شعبها ووقف مسيرة تقدمة ووحدتة ما هو إلا أعمال خسيسة لن تنال من إرادتنا.

ثانيا: القضاء المصرى بكافة هيئاته يقف صفا واحدا خلف القيادة السياسية، فيما اتخذته من مواقف ضد الإرهاب الأسود وقوى الشر التى تقف ضد قيام الدولة المصرية.

ثالثا: رجال القضاء المصرى بكافة هيئاته وجهاته القضائية عازمون على العمل فى محراب العدالة لإحقاق الحق والعدل والقصاص من القتلة والمجرمين، وفقا لأحكام الدستور، والقانون ويعاهدون أبناء الشعب المصرى أنهم يصطفون جميعا من أجل رفعة هذا الوطن.

رابعا: رجال القضاء المصرى عازمون على استمرار التنسيق والتشاور والتعاوم فى ما بينهم نحو تحقيق تلك الأهداف.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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