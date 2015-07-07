بالصور.. ضبط ١١١ الف و١٩٥ طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر بالمنوفية

تمكنت مباحث التموين بمحافظة المنوفية، اليوم الثلاثاء، من ضبط مخزن بمركز شبين الكوم وبداخله كميات كبيرة من المخصبات الزراعية مجهولة المصدر وتم التحفظ على المضبوطات.

تلقى مدير امن المنوفية اخطارًا من رئيس مباحث التموين بضبط ١١١ الف و١٩٥ طن مخصبات زراعية مجهولة المصدر داخل مخزن بقرية البتانون التابعة لمركز شبين الكوم. تم التحفظ على المضبوطات،

وتحرير القضية رقم ١٠١٣٩ جنح مركز شبين الكوم ضد احمد محمد عبد المنعم ٢٨ سنة مسئول عن مخزن الخلط وتعبئة المخصبات الزراعية مجهولة المصدر وبدن ترخيص من الجهات المعنية بذلك.