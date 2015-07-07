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ضبط عاطل بحوزته “ختم مستشفى شبين الكوم المسروق” لتزويره أوراق رسمية بالمنوفية

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ضبط عاطل بحوزته “ختم مستشفى شبين الكوم المسروق” لتزويره أوراق رسمية بالمنوفية ضبط عاطل بحوزته “ختم مستشفى شبين الكوم المسروق” لتزويره أوراق رسمية بالمنوفية

المتهم

تمكنت وحدة مباحث قسم شبين الكوم من ضبط عاطل بتهمة التزوير في اوراق رسمية وبحوزته اكلاشيهات خاصة بالقيادات لتزوير الشهادات والاوراق الرسمية.

تلقى مدير امن المنوفية اخطارًا من الرائد محمد ابو العزم رئيس مباحث شبين الكوم، بقيام ابراهيم .م.ع (ابراهيم الطاير) عاطل ومقيم مساكن العمال شبين الكوم المدرج تحت رقم 11/271 فئة، بحيازته أختام حكومية وعدة اكلاشيهات خاصة بالمصالح الحكومية والقيادات الخاصة، وذلك لإستخدمها في اعتماد الاوراق الصادرة من تلك الخدمات الحكومية . وتم ضبط المتهم وبحوزته ختم شعار الجمهورية الخاص بمستشفى شبين الكوم التعليمي المسروق من عدة اعوام، وبعض الاكلاشيهات الخاصة بالقيادات، للعمل على تزوير الشهادات وضبط بحوزته ايضًا على عدد 90 قرص مخدر، ومبلغ مالي، وهاتف محمول، تم عرض المتهم على النيابة وباشرت التحقيق.

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