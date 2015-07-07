فتح باب التقديم للشعبة الإسلامية في أزهر أُسوان

بدأت المنطقة الأزهرية بأسوان، في فتح باب تلقي طلبات الالتحاق بقسم الشعبة الإسلامية، بمعهد الشيخ الشعراوي، بمدينة أسوان.

وقال الشيخ أحمد عبدالحميد -رئيس الإدارة المركزية لمنطقة أسوان الأزهرية- إن قسم الشعبة الاسلامية بأسوان،أحد 10 أقسام علي مستوي الجمهورية، تحظي برعاية الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر مباشرة، من أجل تخريج أجيال جديدة من الدعاة المتميزين للإسلام.

وأضاف أن شروط الالتحاق بهذا القسم هو ان يكون الطالب حافظا لكتاب الله سبحانه وتعالي و الا يقل مجموع الدرجات الحاصل عليها في الشهادة الاعدادية عن 70% وان يكون ذو هيئة وفصاحة ولباقة في الكلام، وان يكون مؤهلا لان يصبح داعية للإسلام خارج مصر في المستقبل.

وأوضح ان طالب قسم الشعبة الاسلامية يقوم بدراسة العلوم الشرعية والعربية علاوة علي دراسة اللغتين الانجليزية والفرنسية ويتم اختيار الطلاب المقبولين لهذه الشعبة من خلال لجنة متخصصة في القاهرة.

ومن جانبه أضاف الشيخ مكي الحساني محمد مكي عميد معهد العلوم الاسلامية بأسوان ان الطالب في الشعبة الاسلامية يحصل علي العديد من المميزات التي تساعده علي تحصيل العمل منها تخصيص مجموعة من المتميزين لكي يقوموا بالتدريس لطلاب الشعبة علاوة علي اقامة الطلاب في سكن داخلي وتقدم لهم ثلاث وجبات مميزة يوميا.

وأضاف انه يتم تقديم مكافاة شهرية لكل طالب بواقع 50 جنيها شهريا ، علاوة علي اعطاء هؤلاء الطلاب لدروس اضافية في فترة المساء في اللغتين الانجليزية والفرنسية والمواد الشرعية والعربية وصرف مكافاة تمييز للناجحين الحاصلين علي درجات مرتفعة في نهاية العام ، وايضا تنظيم مسابقات متنوعة لهؤلاء الطلاب طوال العام في القران الكريم والخطابة والالقاء والابتهالات وغيرها.