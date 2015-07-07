ضبط عامل زرع قيراط ونصف بانجو في أسيوط

تمكن ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، من ضبط عامل بالتأمين الصحي، لزراعته 1460 شجرة لنبات البانحو المخدر، علي مساحة قيراط ونصف.

تلقي اللواء عبدالباسط دنقل، مدير أمن أسيوط، إخطارا من اللواء خالد شلبي، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه في إطار خطة المديرية وجهودها المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة، وضرب أوكارها، وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية، وضبط المواد المخدرة والقائمين علي زراعتها والمتاجرين فيها.

وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، أكدتها التحريات مفادها قيام “ع. ب . أ . م” سن 43 عامل بالتأمين الصحي ومقيم الشغبة ـ دائرة مركز أسيوط ، بزراعة أرضه الخاصة الكائنة بذات الناحية بنباتات مخدرة، بقصد الإتجار، عقب تقنين الإجراءات.

وقامت مأمورية ضمت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط ، وضباط مباحث المركز ، مدعومين بمجموعات قتالية، استهدفت مسكنه والأرض الزراعية ملكه، أسفرت نتائجها عن ضبطه وبتفتيش أرضه الزراعية، تم ضبط عدد 1460 شجرة لنبات البانجو المخدر في بداية نموها علي مساحة قيراط ونصف.