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توصيل الكهرباء لأبار زراعية بتكلفة 29 مليون جنيه بالوادي الجديد

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توصيل الكهرباء لأبار زراعية بتكلفة 29 مليون جنيه بالوادي الجديد توصيل الكهرباء لأبار زراعية بتكلفة 29 مليون جنيه بالوادي الجديد

صورة ارشيفية

صرح المهندس خضر علي سيد وكيل وزارة الكهرباء بالوادي الجديد، ان تم توصيل التيار الكهربي لعدة ابار زراعية بتكلفة 29 مليون و518 الف جنيه، لتقليل مشاكل تكرار اعطال الابار الزراعية وشكاوي المزارعين من تعرض محاصيلهم لمخاطر العطش والهلاك.

واضاف ان القطاع يواصل اعمال رفع قدرات الشبكة الكهربية بمراكز المحافظة، من خلال تركيب محولات جهد متوسط ومنخفض في عدد من الاحياء السكنية لتحسين التغذية الكهربية، ومواجهة زيادة الحمل الكهربائي في فصل الصيف، واوضح ان تم رفع قدرات 3 محولات بـ3 مناطق سكنية في مدينة الخارجة بتكلفة 520546 جنيه، حيث تم رفع قدرات محولات من 300-500 كيلو فولت لمواجهة توسعات وزيادة الاحمال في فصل الصيف بمناطق ( الزهور – الصفا والبري – السبط والشيخ صبيح ).

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