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بورسعيد تبدأ في تنفيذ توجيهات الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء

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بورسعيد تبدأ في تنفيذ توجيهات الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء بورسعيد تبدأ في تنفيذ توجيهات الدولة بترشيد استهلاك الكهرباء

لمبات ليد

تنفيذاً لتوجيهات بترشيد إستهلاك الكهرباء وبناء علي البروتوكول الموقع بين وزارة التنمية المحلية ووزارة الكهرباء والهيئة العربية للتصنيع بتوزيع المليون لمبه ( ليد ) الموفرة للطاقة والخاصة بالإضاءة العامة للشوارع.

وقامت محافظة بورسعيد بالتنسيق مع الهيئة العربية للتصنيع بتركيب المرحله الاولى بالاحياء، وعددها 292 كشاف قدرة 150 وات بكلًا من حي الشرق والعرب والمناخ والزهور وجاري الانتهاء من تركيب الكشافات الخاصة بحي الجنوب، وسوف يستمر العمل في تركيب الكشافات قدرة ال100 وات بأحياء بورسعيد تباعاً، وعددهم3535 كشاف، ووجه محافظ بورسعيد رؤساء الأحياء بسرعة إجراء الصيانة للاضاءة العامة باستخدام لمبات الليد الموفرة مع التشديد علي اعمال النظافة العامة للشوارع الجانبية للمحافظة.

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