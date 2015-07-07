هروب سائق توك توك بعد نوم خاطفيه وفك القيد بأسيوط

تمكن سائق توك توك من الهرب، بقرية درنكة بمحافظة أسيوط، اليوم الثلاثاء، أثناء نوم خاطفيه، وفك القيود، والاتصال بوالده، والذى حضر على الفور وتمكن بمعاونة الأهالى من ضبطهما بمحل الواقعة

كان اللواء عبد الباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه تبلغ لمركز شرطة أسيوط بتمكن أهالى قرية درنكة ـ دائرة المركز من ضبط لصين بمنطقة المقابر بذات الناحية، بانتقال ضباط وحدة مباحث المركز لمحل الواقعة، تبين تحفظ الأهالى علي:"ع . أ . م . أ" سن 17 سائق توك توك.. السابق اتهامه فى قضية "سلاح وذخيرة" ، "أ . ع . ع" وشهرته حتوت سن 30 عامل، السابق اتهامه فى 10 قضايا، ما بين "مخدرات ـ سلاح وذخيرة ـ إيصال أمانة"، مقيمين منقباد ـ دائرة المركز.

وتبين قيام المتهمين باستدراج "هشام . ع . ف . م" سن 17 سائق توك توك مقيم قرية منقباد، حال قيادته توك توك بذات الناحية ، لمنطقة مقابر قرية درنكة ـ دائرة المركز واحتجازه بها ومطالبته بفدية مالية 7 آلاف جنيه، نظير إطلاق سراحه ، إلا أنه غافلهم حال استغراقهم في النوم وتمكن من فك قيوده والهرب والاتصال بوالده، والذى حضر على الفور، وتمكن بمعاونة الأهالى من ضبطهما بمحل الواقعة.

بسؤال المتهمين، اعترفا أمام ضباط المباحث، بارتكابهما الواقعة لذات السبب، كلفت إدارة البحث بتطوير مناقشتهما وفحص نشاطهما الإجرامى، وجارى العرض على النيابة.