حجز 35 من قيادات الإخوان بالبحيرة لحين ورود تحريات الأمن الوطنى

قرر المستشار عمرو خليل رئيس نيابة قسم دمنهور بإشراف المستشار تامر شمة المحامى العام لنيابات وسط دمنهور، بسكرتارية محمد بدران، حجز 35 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لحين ورود تحريات الأمن الوطنى وسؤال الضابط المختص.

شارك فى التحقيقات فريق من نيابة قسم دمنهور ضم كل من محى عبد المولى ومحمد عبد العظيم ومحمد المستكاوى وإبراهيم مفرح وعمرو الأحول و كريم أبو النيل وأحمد خطاب ومحمد الشبراوى وكلاء النائب العام.

وكانت قد تمكنت الأجهزة الأمنية بالبحيرة، برئاسة اللواء محمد فتحى إسماعيل، مساعد وزير الداخلية لأمن البحيرة، من ضبط 35 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية لتورطهم فى أعمال عنف.

جاء ذلك خلال الحملة المكبرة لضبط قيادات وكوادر الجماعة الإرهابية وأعوانهم المتهمين فى قضايا كثيرة أبرزها حرق ديوان عام مبنى محافظة البحيرة وحرق مركز شرطة حوش عيسى والتحريض على العنف والتظاهر وتمويل الأعمال الإرهابية والانضمام لجماعة إرهابية.

وقد شارك فى الحملة اللواء دكتور أشرف عبد القادر مدير مباحث البحيرة والعميد خالد عبد الحميد رئيس المباحث ومن أبرز المقبوض عليهم القيادى الإخوانى إسماعيل عاشور نقيب الأطباء بالبحيرة.

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