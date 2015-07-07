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بتطول العمر وتقوى المناعة..متتلككش بالصيام واعرف فوائد القبلات بين الزوجين

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بتطول العمر وتقوى المناعة..متتلككش بالصيام واعرف فوائد القبلات بين الزوجين بتطول العمر وتقوى المناعة..متتلككش بالصيام واعرف فوائد القبلات بين الزوجين
احتفل العالم أمس باليوم العالمى للقبلات، وعلى الرغم من موافقته لشهر رمضان، إلا أن الأمر لا يمنع الاحتفال به بعد الإفطار، خاصة إذا علمت أن التقبيل ليس طقسا احتفاليا، أو مرتبطا بممارسة العلاقة الزوجية فحسب، بل إن للقبلات العديد من الفوائد الصحية والتى نبرزها لك بمناسبة هذا اليوم حتى لا تتخلى عن الرومانسية، وربما تقرر بعد قراءة السطور التالية أن تحتفل بهذا اليوم طوال العام.

فقد أكدت العديد من الأبحاث أن القبلة بين الزوجين لها العديد من الفوائد الصحية وأهمها:
>- التقبيل يقلل من هرمون الإجهاد وهو ما يسمى بـ"الكورتيزول" ويزيد من مستويات هرمون "السيروتونين" المسئول عن تحسين المزاج فى الدماغ، كما يخفض مستويات القلق.

- يعمل على زيادة "الأندورفين" فى الجسم، ويمنح المزيد من الشعور بالسعادة، وأكدت الدراسات أن السعادة تتلخص فى "قُبلة".

- القبلة تقوى جهاز المناعة، عن طريق الإفراج عن الأجسام المضادة التى تقتل البكتيريا، وقد بينت دراسات سابقة أن التقبيل يجعل اللعاب لدينا يفرز المضادات الحيوية الطبيعية.

- يساعد التقبيل على منع تسوس الأسنان عن طريق زيادة إفراز اللعاب الذى يغسل الأسنان.

- أوضحت العديد من الدراسات أن التقبيل يزيد من مستويات الأوكسيتوسين المعروف باسم "هرمون الحب" الذى يجعلنا أكثر هدوءًا وانسجامًا.

- التقبيل يقلل من الألم عن طريق إفرازات اللعاب والذى يحتوى على نوع من المخدر ويزيد من المتعة .

- أثبتت العديد من الدراسات أن التقبيل يقوى العلاقة الزوجية ويعيد تماسكها.

- القبلة تطيل العمر خمس سنوات أكثر من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.

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مصر 365