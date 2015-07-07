بتطول العمر وتقوى المناعة..متتلككش بالصيام واعرف فوائد القبلات بين الزوجين

فقد أكدت العديد من الأبحاث أن القبلة بين الزوجين لها العديد من الفوائد الصحية وأهمها:
>- التقبيل يقلل من هرمون الإجهاد وهو ما يسمى بـ"الكورتيزول" ويزيد من مستويات هرمون "السيروتونين" المسئول عن تحسين المزاج فى الدماغ، كما يخفض مستويات القلق.
- يعمل على زيادة "الأندورفين" فى الجسم، ويمنح المزيد من الشعور بالسعادة، وأكدت الدراسات أن السعادة تتلخص فى "قُبلة".
- القبلة تقوى جهاز المناعة، عن طريق الإفراج عن الأجسام المضادة التى تقتل البكتيريا، وقد بينت دراسات سابقة أن التقبيل يجعل اللعاب لدينا يفرز المضادات الحيوية الطبيعية.
- يساعد التقبيل على منع تسوس الأسنان عن طريق زيادة إفراز اللعاب الذى يغسل الأسنان.
- أوضحت العديد من الدراسات أن التقبيل يزيد من مستويات الأوكسيتوسين المعروف باسم "هرمون الحب" الذى يجعلنا أكثر هدوءًا وانسجامًا.
- التقبيل يقلل من الألم عن طريق إفرازات اللعاب والذى يحتوى على نوع من المخدر ويزيد من المتعة .
- أثبتت العديد من الدراسات أن التقبيل يقوى العلاقة الزوجية ويعيد تماسكها.
- القبلة تطيل العمر خمس سنوات أكثر من أولئك الذين لا يفعلون ذلك.