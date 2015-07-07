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لو مش مقتنع إنه موضة السنة دى.. 9 أشياء يجب فعلها يوميا للتخلص من الكرش

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لو مش مقتنع إنه موضة السنة دى.. 9 أشياء يجب فعلها يوميا للتخلص من الكرش لو مش مقتنع إنه موضة السنة دى.. 9 أشياء يجب فعلها يوميا للتخلص من الكرش
جزء غير مرغوب فيه بالجسم بالنسبة للكثيرين، حيث يسبب لهم الإحراج وقلة الثقة بالنفس، بينما لا يجد البعض الآخر أى مشكلة فى ذلك، لدرجة أن البعض اعتبر "الكرش" هو موضة هذا العام.

وإذا كنت من أنصار الفريق الأول، فنقدم لكم من خلال هذا التقرير أبرز النصائح التى تساهم فى التخلص من الكرش، والتمتع بقوام ممشوق، وذلك حسبما نشر بموقع "allyou" الأمريكى، وهى تشمل:
>1. تناول الشوفان باللبن خلال وجبة الإفطار، وهى وسيلة فعالة للغاية من أجل التخلص من الزائدة بالبطن، وذلك حسبما نشر مؤخرًا بإحدى الدراسات الطبية، نظرًا لاحتوائها على قدر كبير من الألياف الذائبة.
>2. تناول الشاى الأخضر مرتين على الأقل خلال اليوم، حيث يساهم ذلك فى التخلص من الدهون الزائدة بالبطن ويسرع معدلات حرق الدهون، ولكن شريطة الانتظام فى ذلك لفترة طويلة.
>3. الإكثار من تناول المكسرات والزيوت الغنية بالأحماض الدهنية الأحادية غير المشبعة مثل زيت الزيتون أو زيت عباد الشمس.
>4. الهرولة أو المشى السريع بمعدل 3 مرات فى الأسبوع يساهم فى التخلص من الدهون الزائدة بالبطن.
>5. الإكثار من تناول الزبادى ومنتجات الألبان يساهم فى تقوية عضلات البطن والحد من تراكم الدهون بها، وأوصى التقرير بتناول 170 جرامًا على الأقل من الزبادى يوميًا.
>6. تناول الحبوب الكاملة مثل الأرز البنى فى المساء يساهم فى تسريع فرص التخلص من الدهون الزائدة بالبطن، وذلك حسبما نشر بدورية "Journal of Clinical Nutrition".
>7. قم بممارسة تمارين البطن المعروفة، مرتين فى اليوم صباحًا ومساءً.
>8. احصل على القدر الكافى من النوم، بما لا يقل عن 7-8 ساعات فى اليوم، ويجب تجنب النوم لفترات قليلة، نظرًا لأن ذلك يساهم فى اكتساب المزيد من الوزن.

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