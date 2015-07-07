انفجار سيارة مفخخة بمحافظة البيضاء اليمنية

انفجرت اليوم الثلاثاء سيارة مفخخة استهدفت إدارة أمن مديرية البيضاء فى عاصمة المحافظة اليمنية، والتى يسيطرعليها الحوثيون.

ونقل موقع "براقش نت" اليمنى أن السيارة الملغومة انفجرت أمام إدارة أمن البيضاء أثناء الإفطار، مما أدى إلى سقوط قتلى وجرحى معظمهم من مسلحى الحوثى والجنود فى المديرية.

ويعد هذا الإنفجار هو الثانى من نوعه خلال أسبوع، إذ استهدفت سيارة مفخخة الأسبوع الماضى إدارة أمن المحافظة التى تقع وسط اليمن وخلفت أضرارا مادية كبيرة.

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