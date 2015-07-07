نزوح عشرات العائلات من مدينة تدمر جراء قصف جوى للنظام السورى

نزحت عشرات العائلات الثلاثاء جراء قصف جوى لقوات النظام السورى هو الاعنف على مدينة تدمر الأثرية فى وسط سوريا منذ سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية عليها فى 21 مايو الماضى، وفق ما أعلن المرصد السورى لحقوق الانسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس "نزحت عشرات العائلات جراء تنفيذ الطيران الحربى التابع لقوات النظام اكثر من تسعين غارة فى 48 ساعة على الأحياء السكنية فى مدينة تدمر" الواقعة فى محافظة حمص.

واوضح أن هذا "القصف الجوى هو الأعنف منذ سيطرة تنظيم الدولة الإسلامية على المدينة وتسبب بمقتل خمسة مدنيين على الأقل"، مشيرا إلى "خسائر مؤكدة" فى صفوف تنظيم داعش من دون تحديد الحصيلة، ونزحت العائلات وفق عبد الرحمن باتجاه الرقة (شمال) ودير الزور (شرق) ومناطق أخرى تحت سيطرة التنظيم فى البادية السورية التى تتعرض بدورها لقصف جوى متواصل من قوات النظام.

وقال الناشط المتحدر من المدينة محمد حسن الحمصى لوكالة فرانس برس "الصعوبة التى تواجه المدنيين لدى نزوحهم من تدمر هى موقعها فى وسط الصحراء"، مضيفا "الرقة هى المدينة الأقرب ويتطلب الوصول اليها اربع ساعات فى السيارة. لكن العديد من السكان لا يملكون السيارات ولا يوجد إلا ثلاثة باصات تعمل ذهابا وايابا".

وتابع "عند حصول الغارة يهرب السكان وهم صائمون فى الصحراء وسط درجات الحرارة المرتفعة جدا"، وأثارت سيطرة تنظيم الدولة الاسلامية على مدينة تدمر المعروفة باثارها المدرجة على قائمة اليونيسكو للتراث الانسانى العالمى مخاوف دولية بشان مصير كنوزها النادرة.

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