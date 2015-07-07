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محلب يشكر العاملين بمحطة كهرباء عتاقة.. ويؤكد: هنكمل المشوار ونبنى بلدنا

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محلب يشكر العاملين بمحطة كهرباء عتاقة.. ويؤكد: هنكمل المشوار ونبنى بلدنا محلب يشكر العاملين بمحطة كهرباء عتاقة.. ويؤكد: هنكمل المشوار ونبنى بلدنا
وجه المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، عقب افتتاحه محطة كهرباء عتاقة بالسويس بقدرة 650 ميجاوات، الشكر لكل من ساهم فى مشروع بناء هذه المحطة العملاقة، قائلا: "أوجه الشكر لجميع العاملين والمهندسين والعمال ولشركة السويدى وسيمنز ورجال القوات المسلحة، وإن شاء الله هنكمل المشوار ونبنى بلدنا، بالمنظومة التى نسير بها الآن".

وقد تمت مراسم الافتتاح عبر الفيديو كونفرانس من داخل أحد الفنادق الكبرى بالقاهرة، وذلك بالتعاون مع مجموعة السويدى، وشركة سيمنز العالمية، بحضور عدد كبير من الوزراء والمسئولين، من بينهم الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة، ومنير فخرى عبد النور وزير التجارة والصناعة، والفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس الهيئة العربية للتصنيع.

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