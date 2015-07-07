"التعليم العالى": 24 ألف 489 طالب سحبوا استمارات القدرات حتى الآن

أعلن سيد عطا رئيس قطاع التعليم بوزارة التعليم العالى والمشرف العام على التنسيق، أن عدد الذين سحبوا استمارات القدرات فى اليوم الثانى لها بلغ 11489 طالب وطالبة، ليصبح إجمالى العدد على مدار اليومين 24489 طالب وطالبة، حيث بدأت عملية سحب استمارات القدرات أمس.

وأضاف سيد عطا فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، أن أعلى الكليات التى سحبت لها استمارات القدرات كانت كليات: "الفنون الجميلة (فنون) 1412 استمارة، والفنون الجميلة (عمارة) 1236 استمارة ، والفنون التطبيقية 1900 استمارة"، مؤكدا أنه أغلق مكتب التنسيق الرئيسى بجامعة القاهرة، منافذة اليوم الثلاثاء، فى تمام الثالثة عصرا، مع بقاء العاملين المختصين باستلام الاوراق حتى الرابعة، نتيجة كثافة الطلاب ولترتيب أواراق المتقدمين.

وكان العشرات من طلاب الثانوية العامة توافدوا صباح اليوم، على مكتب التنسيق بجامعة القاهرة لسحب استمارات اختبارات القدرات، المؤهلة لبعض الكليات التى يشترط القبول بها اجتياز هذه الاختبارات لطلاب شهادة الثانوية العامة (قديم وحديث) لهذا العام 2015، وذلك طبقًا للحروف الأبجدية التي تبدأ بها أسماء الطلاب، وهى حروف "ا، ب، ت، ث"، والتى تستخرج بطاقاتهم على مدار يومى الاثنين والثلاثاء.

وأعلنت الوزارة عن أماكن استخراج البطاقات، وأماكن أداء الاختبارات لكليات التربية النوعية (موسيقية – فنية)، كليات السياحة والفنادق، كليات الفنون الجميلة (عمارة / فنون)، كليات التمريض، الفنون التطبيقية، كلية التربية الموسيقية بالزمالك جامعة حلوان، اختبارات كلية التربية الفنية بالزمالك جامعة حلوان، كلية التربية الفنية جامعة المنيا، اختبارات شعبتي التربية الفنية والموسيقية بكلية التربية بالإسماعيلية جامعة قناة السويس (القبول بها إقليمى)، اختبارات شعبة التربية الفنية بكلية التربية بالسويس جامعة السويس (القبول بها إقليمى).