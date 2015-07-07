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بالصور.. شباب يطلقون 500 بالونة هيليوم عليها أعلام مصر بموقع قناة السويس

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بالصور.. شباب يطلقون 500 بالونة هيليوم عليها أعلام مصر بموقع قناة السويس بالصور.. شباب يطلقون 500 بالونة هيليوم عليها أعلام مصر بموقع قناة السويس
أشعل الشباب المشاركون فى حفل إفطار وزارة الشباب والرياضة، بموقع حفر قناة السويس الجديدة، ما يقرب من 500 "بالونة" هيليوم، بعد تزيينها بأعلام ، وأطلقوها فى الهواء.

اليوم السابع -7 -2015

وترأس وزيرالشباب والرياضة، وفدًا مكونًا من 1200 من شباب وفتيات مصر، من مختلف المحافظات، ومن الفائزين فى المسابقات التى نظمتها الوزارة، والمشاركين فى المؤتمر الاقتصادى، لزيارة موقع قناة السويس الجديدة.

وأقامت وزارة الشباب والرياضة، حفل إفطار جماعى للوفد، مع اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف العام على مشرع قناة السويس، واللواء يس طاهر محافظ الإسماعيلية.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

وفد برئاسة وزير الشباب يتناول الإفطار على ضفة قناة السويس الجديدة
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مصر 365

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