وزير الرياضة ووفد شبابى يصلون ديوان "الإسماعيلية" استعدادًا لزيارة "القناة"

وصل، منذ قليل، المهندس خالد عبدالعزيز، وزير الشباب والرياضة، إلى ديوان عام محافظة الإسماعيلية واستقبل الوزير اللواء يس طاهر، محافظ الإسماعيلية.

يترأس الوزير وفدا مكونا من 1200 من شباب وفتيات مصر من مختلف المحافظات، ومن الفائزين فى المسابقات، التى نظمتها الوزارة والمشاركون فى المؤتمر الاقتصادى، وذلك زيارة لموقع قناة السويس الجديدة، وذلك فى إطار احتفال وزارة الشباب والرياضة بذكرى العاشر من رمضان.

ومن المقرر أن يتضمن برنامج الزيارة حفل إفطار جماعيًا لوفد الشباب المصرى مع السيد اللواء أركان حرب كامل الوزير، رئيس أركان الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، والمشرف العام على مشرع قناة السويس والفريق مهاب مميش، رئيس هيئة قناة السويس.