محافظ المنوفية يتعهد بإنشاء وحدة صحية ومكتب بريد لمنشأة جريس

عقد الدكتور هشام عبد الباسط محافظ المنوفية، مؤتمرًا جماهيريًا حاشدًا بأهالي قرية منشأة جريس بمركز أشمون، بحضور عماد العبد وكيل وزارة الشباب والرياضة، وطارق عبد المحسن رئيس مركز ومدينة أشمون، وعدد من القيادات الأمنية والتنفيذية، وبحضور جماهيري كثيف.

تضمن اللقاء، نقاش مفتوح حول عدد من مشكلات القرية، منها: مشكلة ارتفاع منسوب المياه الجوفية نتيجة عدم وجود صرف صحى بالقرية، ونظرًا لقربها من فرع رشيد ، حيث أوضح أحد أهالي القرية أنه تم شراء قطعة أرض بمساحة 4 قيراط بالجهود الذاتية، ووعد المحافظ بدراسة إمكانية إدراجها ضمن الخطة.

قرر محافظ المنوفية توسعة المدرسة الابتدائية بالقرية وضم مساحة 1000متر مربع من قطعة ارض املاك الدولة مساحتها 2000 متر ودراسة اقامة وحدة صحية على باقي المساحة كما وعد بدراسة اقامة مكتب بريد ووحدة بيطرية بالقرية .

وفى كلمته اكد المحافظ على ضرورة التواصل المباشر بين المسئول التنفيذي والمواطن لتحقيق الصالح العامة وانجاز المشروعات بهدف الدفع بعجلة التنمية، مشيرًا الى ان رئيس المركز يمثل المحافظ فى موقعه للتيسير على المواطنين.

وفى طريق عودته من المؤتمر امر محافظ المنوفية بسحب رخص من سيارة ملاكى كانت تسير عكس الاتجاه . مؤكدا على ان الحفاظ على ارواح وسلامة المواطنين حق اساسي لكل مواطن ويجب على الجميع احترام القانون.