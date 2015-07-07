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إغلاق باب المغاربة أمام المستوطنين اليهود حتى نهاية شهر رمضان

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إغلاق باب المغاربة أمام المستوطنين اليهود حتى نهاية شهر رمضان إغلاق باب المغاربة أمام المستوطنين اليهود حتى نهاية شهر رمضان
أغلقت شرطة الاحتلال الإسرائيلى اليوم الثلاثاء باب المغاربة أمام اقتحامات المستوطنين للمسجد الأقصى المبارك، حتى نهاية شهر رمضان الفضيل.

وشهدت باحات المسجد الأقصى منذ ساعات الصباح الباكر تواجدا كبيرا للمعتكفين والمصلين من أهل القدس والداخل الفلسطينى المحتل الذين انتشروا فى حلقات العلم لقراءة القرآن وتلقى دروس العلم.

وقررت شرطة الاحتلال الإسرائيلى أمس الإثنين إغلاق باب المغاربة أحد أبواب المسجد الأقصى المبارك ابتداء من صباح اليوم وحتى انتهاء شهر رمضان الفضيل، دون السماح للمستوطنين المتطرفين باقتحام المسجد.

ويشهد المسجد الأقصى منذ بداية الشهر الفضيل تواجدا يوميا مكثفا للمصلين والمعتكفين من القدس والداخل والضفة، فى حين تقدم مؤسسات خيرية ومتبرعين وجبات الإفطار والسحور للصائمين فيه بإشراف دائرة الأوقاف.
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