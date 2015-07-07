أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. مصر 365

الائتلاف السورى يدعو لبنان بضبط حدوده ومنع اعتداءات حزب الله المتكررة

Google+ Print
الائتلاف السورى يدعو لبنان بضبط حدوده ومنع اعتداءات حزب الله المتكررة الائتلاف السورى يدعو لبنان بضبط حدوده ومنع اعتداءات حزب الله المتكررة
دان عضو الهيئة السياسية والأمين العام الأسبق للائتلاف الوطنى بدر جاموس بأشد العبارات ما تشهده مدينة الزبدانى بريف دمشق من حملة عسكرية شرسة تشنها قوات الأسد وميليشيا حزب الله عليها، مؤكداً أن الحملة لا تفرق بين منازل المدنيين والمواقع العسكرية، وتستخدم الأسلحة العشوائية كالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون.

وأوضح جاموس، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن نظام الأسد قضى على كافة المعالم السياحية في مدينة الزبدانى، والتي كان يقصدها السياح، كما حمل جاموس اللبنانية مسؤولية ضبط حدودها مع سورية، ومنع ميليشيا حزب الله من الاعتداءات المتكررة على الشعب السورى.

وشهدت المعارك فجر اليوم الثلاثاء احتداماً قوياً بين الثوار المدافعين عن المدينة، وبين قوات النظام وعناصر ميليشيا حزب الله الإرهابى الذي يقود المعركة، وخصوصاً على محور حى الجمعيات غرب المدينة، كما شن الطيران الحربى التابع لنظام الأسد على المدينة 15 غارة منذ الصباح.

فيما صرح حزب الله والجيش السورى أن الحرب الدائرة فى الزبدانى موجهة بالدرجة الأولى للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المدينة، حيث يسعى حزب الله من تشكيل خط فاصل بين لبنان وسورية يمنع المسلحين من تهديد العاصمة بيروت والسيطرة علي الطريق الدولى الوحيد الذى تستخدمه دمشق مع بيروت عقب إغلاق الطرق الثلاث مع تركيا والأردن والعراق.

مقاتلو حزب الله اللبنانى والجيش السورى يدخلون مدينة الزبدانى
>

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

مصر 365

مواضيع متعلقة
فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

فيديو.. «أصحاب المعاشات»: نواجه عملية تجويع ممنهجة من الحكومة

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

السيسي: نحب مواطنينا مثلما تفعل الحكومة الأمريكية

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة: 105 ملايين جنيه لاستكمال تطهير بحيرة البرلس

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"

الحكومة تطرح الأسماك بمنافذ التموين بأسعار مخفضة .. "البوري بـ33 جنيهًا والبلطي بـ5 جنيهات"