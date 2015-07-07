الائتلاف السورى يدعو لبنان بضبط حدوده ومنع اعتداءات حزب الله المتكررة

دان عضو الهيئة السياسية والأمين العام الأسبق للائتلاف الوطنى بدر جاموس بأشد العبارات ما تشهده مدينة الزبدانى بريف دمشق من حملة عسكرية شرسة تشنها قوات الأسد وميليشيا حزب الله عليها، مؤكداً أن الحملة لا تفرق بين منازل المدنيين والمواقع العسكرية، وتستخدم الأسلحة العشوائية كالبراميل المتفجرة وقذائف الهاون.

وأوضح جاموس، فى بيان له اليوم الثلاثاء، أن نظام الأسد قضى على كافة المعالم السياحية في مدينة الزبدانى، والتي كان يقصدها السياح، كما حمل جاموس الحكومة اللبنانية مسؤولية ضبط حدودها مع سورية، ومنع ميليشيا حزب الله من الاعتداءات المتكررة على الشعب السورى.

وشهدت المعارك فجر اليوم الثلاثاء احتداماً قوياً بين الثوار المدافعين عن المدينة، وبين قوات النظام وعناصر ميليشيا حزب الله الإرهابى الذي يقود المعركة، وخصوصاً على محور حى الجمعيات غرب المدينة، كما شن الطيران الحربى التابع لنظام الأسد على المدينة 15 غارة منذ الصباح.

فيما صرح حزب الله والجيش السورى أن الحرب الدائرة فى الزبدانى موجهة بالدرجة الأولى للتنظيمات الإرهابية والمتطرفة في المدينة، حيث يسعى حزب الله من تشكيل خط فاصل بين لبنان وسورية يمنع المسلحين من تهديد العاصمة بيروت والسيطرة علي الطريق الدولى الوحيد الذى تستخدمه دمشق مع بيروت عقب إغلاق الطرق الثلاث مع تركيا والأردن والعراق.

مقاتلو حزب الله اللبنانى والجيش السورى يدخلون مدينة الزبدانى

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