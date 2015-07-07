سقوط 5 إخوان بـ"مطروح".. ومدير الأمن: الضبط تنفيذا لقرار نيابة أمن الدولة

قال اللواء العنانى حمودة، مدير أمن مطروح: إنه تم ضبط 5 عناصر من جماعة الإخوان الإرهابية بمدينة الحمام، مشيراً فى تصريحات له إلى أن الضبط جاء تنفيذاً لقرار نيابة أمن الدولة العليا.

وتم ضبط كل من شريف ع . ع . ى " مواليد " 1976 مدرس، مقيم بمدينة الحمام، إسلام ك . ز "مواليد 1985" موظف بشركة مياه الشرب، مقيم سيدى عمر بالحمام وعزت ع . م . ا " مواليد 1967 " مدرس مقيم العزبة الغربية بالحمام وحسان ح .ع . م" مواليد 1969 " مدرس، مقيم ش أبو بكر الصديق بمدينة الحمام وحامد ر . إ . ا " مواليد 1962 " مدرس، مقيم العزبة الغربية بالحمام.

وضبط بحوزة المتهمين عدد من الهواتف المحمولة وبعض الأوراق، وأجهزة الحاسب الآلى وأجهزة كمبيوتر تحمل مواد تؤكد انضمامهم للجماعة الإرهابية المحظورة.. فتحرر محضر بالواقعة، تمهيدًا للعرض على النيابة.