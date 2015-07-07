أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. الشرق الاوسط
  5. أونا

صور|| على الحجر الجيري.. أطفال الأقصر ينحتون وجه «ناصر والسادات والسيسي»

Google+ Print
صور|| على الحجر الجيري.. أطفال الأقصر ينحتون وجه «ناصر والسادات والسيسي» صور|| على الحجر الجيري.. أطفال الأقصر ينحتون وجه «ناصر والسادات والسيسي»

الرئيس

قام العشرات من أطفال منطقة غرب الأقصر، المشاركين  في ورشة لفن النحت والرسم بقصر ثقافة الطرف، ضمن برنامج “صيف ولادنا الأطفال” بنحت لوحات من الحجر الجيري لعدد من رموز ، أبرزهم:  الزعيمان الراحلان جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والنائب العام الشهيد هشام بركات والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال حسان على مدير القصر: إن الأطفال في منطقة القرنة فنانون بالفطرة وتمكنوا من نحت عددا من التماثيل واللوحات بشكل اقرب للاحترافية برغم أن الورشة لم يمضى على العمل بها سوى أيام قليلة.

وقال سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفضل الله هاشم رئيس فرع ثقافة الأقصر يتابعان نشاطات وفعاليات الورشة أولا بأول وطالب، وإبان تعميم على عددًا من قصور الثقافة وسيتم عمل معرض خاص للأطفال الذين شاركوا في الورشة.

منطقة القرنة بالأقصر، تتمتاز بوجود العشرات من ورش النحت، وصناعة الألباستر المهنة التي ورثها أهالي القرنة عن قدماء المصريين.

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

أونا

مواضيع متعلقة
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

عضوان بالكونجرس يشيدان بدور مصر في محاربة الإرهاب.. والسيسي يرد

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

خلال لقائها السيسي..لاجارد تشيد بالتقدم في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور

فيديو.. أديب يعرض فرصة عمل للمصريين مقابل 400 ألف جنيه في 3 شهور