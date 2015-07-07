صور|| على الحجر الجيري.. أطفال الأقصر ينحتون وجه «ناصر والسادات والسيسي»

قام العشرات من أطفال منطقة غرب الأقصر، المشاركين في ورشة لفن النحت والرسم بقصر ثقافة الطرف، ضمن برنامج “صيف ولادنا الأطفال” بنحت لوحات من الحجر الجيري لعدد من رموز مصر، أبرزهم: الزعيمان الراحلان جمال عبد الناصر ومحمد أنور السادات، والرئيس عبدالفتاح السيسي، والنائب العام الشهيد هشام بركات والدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر.

وقال حسان على مدير القصر: إن الأطفال في منطقة القرنة فنانون بالفطرة وتمكنوا من نحت عددا من التماثيل واللوحات بشكل اقرب للاحترافية برغم أن الورشة لم يمضى على العمل بها سوى أيام قليلة.

وقال سعد فاروق رئيس الإدارة المركزية لإقليم جنوب الصعيد الثقافي، وفضل الله هاشم رئيس فرع ثقافة الأقصر يتابعان نشاطات وفعاليات الورشة أولا بأول وطالب، وإبان تعميم على عددًا من قصور الثقافة وسيتم عمل معرض خاص للأطفال الذين شاركوا في الورشة.

منطقة القرنة بالأقصر، تتمتاز بوجود العشرات من ورش النحت، وصناعة الألباستر المهنة التي ورثها أهالي القرنة عن قدماء المصريين.