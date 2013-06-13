صحة "الشورى": اللائحة التنفيذية للكادر خلال 30 يوما من إقراره.. و650 ألف مستفيد

خلاف بين أعضاء نقابة الصيادلة المحسوبين على الإخوان والمنتمين لتيار المهنيين بسبب رفضهم لمشروع المحاسبة الضريبية الجديد

كتب : محمد سليمان منذ 34 دقيقة

قال الدكتور عبد الغفار صالحين رئيس لجنة الصحة بمجلس الشورى ووكيل النقابة العامة للصيادلة، إنه سيتم إقرار مشروع كادر العاملين بالمهن الطبية أول يوليو المقبل، على أن تضع وزارة الصحة اللائحة التنفيذية خلال شهر من إقرار المشروع وتسكين الموظفين المستفيدين على الكادر خلال 3 أشهر.

وأكد صالحين، في المؤتمر الصحفي الذي عقد عصر اليوم بنقابة الصيادلة حول تفاصيل مشروع الكادر واتفاقية الضرائب الجديدة، أن عدد المستفيدين من الكادر 650 ألف موظف، مشيرا إلى أن تطبيق الكادر مرحلة أولى لتحسين الأجور حتى إقرار قانون الوظيفة العامة بالحكومة.

وشهد المؤتمر خلافات بين أعضاء المجلس المحسوبين على الإخوان والمنتمين لتيار المهنيين، بسبب رفضهم لمشروع المحاسبة الضريبية الجديد.