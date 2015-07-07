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وزير التنمية المحلية يجدد تعيين عدد من قيادات محافظة الأقصر

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وزير التنمية المحلية يجدد تعيين عدد من قيادات محافظة الأقصر وزير التنمية المحلية يجدد تعيين عدد من قيادات محافظة الأقصر

جدد اللواء عادل لبيب -وزير التنمية المحلية- تعيين عدد من قيادات محافظة الأقصر في مواقعهم الوظيفية القيادية، بعدد من الإدارات العامة بديوان عام المحافظة، ومديريات الصحة والزراعة.

وشمل قرار التجديد الذي حمل رقم 213 لسنة 2015 كل من: بدوي علي المصري مديرًا عامًا للصحافة والإعلام، وحسن جيلاني محمد مديرًا عامًا للإدارة العامة للتنمية السياحية، ومحمود أحمد رمضان مديرًا عاما للادارة العامة للمعلومات والتوثيق، وعبد الفتاح حسان محمد مديرا عاما للادارة العامة للبرامج الاجنبية، ونادية عبد الراضي ابو المجد مدير عاما لمركز معلومات شبكات المرافق ،وسهير شوقي عشم مديرا عاما لتنمية المناطق الاثرية .

شمل القرار التجديد لمدير عام ادارة الامن العميد محمد ابراهيم عياد ومدير عام الادارة العامة للمتابعة احمد حسين همام ومدير عام الادارة العامة للشبكات ونظم الصيانة زكريا نصيف بولس ومدير عام الادارة العامة للعلاقات العامة محمد عباس سلامة ونائب رئيس مركز ومدينة القرنة احمد معوض ومدير عام الادارة العامة للطب الوقائي رقية علي ناصر ومدير عام الادارة العامة للشئون العلاجية محمود حجازي عبد الكريم ومدير عام الادارة العامة للثروة الحيوانية عبد النور شايب ومدير عام الادارة العامة للارشاد الزراعي مكرم عبده قديس.

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