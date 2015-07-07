كشخة 20 رمضان من سيدتي نت

تختار لك مجلة "سيدتي" يوميًّا إطلالةً مناسبةً لشهر رمضان المبارك لتستوحي منها ما يناسبك في إطلالتك في الشهر الفضيل .

منذ بداية شهر رمضان شاهدنا أجمل الإطلالات الرمضانية من المدونات في الخليج العربي، وعلى رأسهم المدونة الكويتية دلال الدوب، في هذا اليوم اخترنا إطلالاتها بـ Jumpsuit مزين بطبعات صيفية جذابة من Lily Fashion، وقد نسقته مع جاكيت أبيض فزادت من نعومة إطلالتها، وقد حرصت على أن تزين إطلالتها بإكسسوارات مناسبة فاختارت حقيبةً سماويةً جميلةً من Reed Krakoff مع حذاء كلاسيكي بكعب عالٍ، وأكملت الإطلالة بعقد لافت وخواتم جميلةً.