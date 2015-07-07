ساعات "تشارمز إكسترا أوردينير" تنطق بلغة الزهور

تتميّز ساعات " تشارمز إكسترا أوردينير" Charms Extraordinaire بخطوطها الأنيقة الوفية للجمالية الأنثوية الرقيقة التي تعشقها دار "فان كليف أند أربلز" Van Cleef&Arples، وتبدو أكثر جمالاً من خلال الحلية التي تتدلّى منها، فترافق بحركتها حركة الرسغ، وتمثّل رمزاً لحسن الطالع. هذه السنة، تتزيّن المجموعة بباقات زهر متلألئة تحمل رسائل نابضة بالحبّ، وتطلّ الحليّ المتدلية نفسها بشكل زهراتٍ عابقة بالجمال. زيّنت أقراص الساعات الجديدة من مجموعة" تشارمز" Charms بأزهار الحوذان، والنرجس البري، والزعفران، والليلك، والمنثور، وبزهرات أذن الفأر المعروفة باسم "لا تنسني"، فتفتحت بشاعرية موسم الربيع وراحت ترسم الخطوات الأولى لقصة حب مفعمة بالرومانسية، وما سيليها من تطوّرات وأحداث. تكرّم الدار المهارات الحرفية في الأسلوب البصريّ لهذه الساعات الثلاث، التي تضفي عليها الأحجار الكريمة المنتقاة وفقاً لأعلى معايير الصفاء والنقاوة لمساتٍ نهائيةً مفعمةً بالرقة والعذوبة.

إنّ مجموعة "تشارمز إكسترا أوردينير" Charms Extraordinaire الناطقة بلغة الزهور عبارة عن إصدار محدود، تتألف من ثلاثة موديلات، ذات أحجام مختلفة وبألوان مختلفة من الذهب، كلّ منها يحمل رسالةً مختلفة عن الأخرى. تتوافق فيها تدرّجات الأحجار التي تزيّن موضع الزجاجة من الساعة مع لون الساعة نفسها. كما تتميّز الساعة بسوارات لمّاعة من جلد التمساح يمكن استخدامها بشكلٍ متبادل، لتناسب جميع الأوقات والمزاجات. وتبدو الزهرة التي تمثّل رمز الساعة منقوشةً على الجزء الخلفي من الحاوية لتضيف لمسةً نهائية على القصة التي يرويها قرص الساعة في الجزء الأمامي.