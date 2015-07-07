الأهلي والزمالك يرفضان اللعب في شرم الشيخ

أرسل الزمالك خطابا رسميا إلى وزارة الشباب والرياضة يرفض فيها مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري يوم 21 يوليو الجاري على ملعب شرم الشيخ.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن نيته إقامة مباراة القمة في شرم الشيخ، ووضع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كبروفة لها.

الزمالك رفض بشكل قاطع خوض مباراة القمة في شرم الشيخ.

واقترح الزمالك في خطابه مواجهة الأهلي على أحد ملاعب استاد القاهرة، استاد بتروسبورت، واستاد برج العرب.

يذكر أن اتحاد الكرة يفاضل بين ثلاثة ملاعب لاستضافة مباراة القمة هي السويس وبتروسبورت وشرم الشيخ.

الأهلي ينضم

وانضم الأهلي إلى الزمالك في رفض اللعب في شرم الشيخ.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي يرفض اللعب في شرم الشيخ، وهذا قرارنا النهائي والرسمي".

وتابع "بما أنها مباراة الأهلي، فنقترح إقامتها على ملعب استاد القاهرة أو برج العرب".