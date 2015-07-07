أخبار عاجلة

8 الصبح - شوف أسعار الجملة للخضروات والفاكهة .. وأسعار الذهب والعملات الأجنبية اليوم -
تعرف على حالة الطقس ودرجات الحرارة -
فيديو.. عبد اللطيف المناوي: مصر لم تتلوث يديها بالدماء في سوريا -
8 الصبح - سألنا الجيل القديم عن رأيهم فى الجيل الجديد "شباب اليومين دول" ... "فااااااشل" -
8 الصبح - من داخل الإدارة العامة للمرور .. تعرف على الحالة المرورية على معظم المحاور الرئيسية -
فيديو| كريم شحاتة: «اللاعيبة بيتريقوا على مرتضى.. والجماهير قرفانة» -
8 الصبح - تعرف على الحالة الجوية اليوم ومعدلات درجات الحرارة .. ونصيحة اليوم عن فوائد القهوة -
8 الصبح - فقرة #أحسن_ناس .. أهم الأخبار والاحداث التى دارت فى محافظات الجمهورية -
فيديو.. تامر أمين: كلام الملك عبد الله وترامب في المؤتمر الصحفي «بلح باللبن» -
محافظ دمياط: نقف بالمرصاد لكافة مخططات الجماعة الإرهابية -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. رياضة
  4. فيديو اليوم السابع

الأهلي والزمالك يرفضان اللعب في شرم الشيخ

Google+ Print
الأهلي والزمالك يرفضان اللعب في شرم الشيخ الأهلي والزمالك يرفضان اللعب في شرم الشيخ

أرسل الزمالك خطابا رسميا إلى وزارة الشباب والرياضة يرفض فيها مواجهة الأهلي في قمة الدوري المصري يوم 21 يوليو الجاري على ملعب شرم الشيخ.

وكان اتحاد الكرة قد أعلن نيته إقامة مباراة القمة في شرم الشيخ، ووضع مباراة الأهلي والمصري البورسعيدي كبروفة لها.

الزمالك رفض بشكل قاطع خوض مباراة القمة في شرم الشيخ.

واقترح الزمالك في خطابه مواجهة الأهلي على أحد ملاعب استاد القاهرة، استاد بتروسبورت، واستاد برج العرب.

يذكر أن اتحاد الكرة يفاضل بين ثلاثة ملاعب لاستضافة مباراة القمة هي السويس وبتروسبورت وشرم الشيخ.

الأهلي ينضم

وانضم الأهلي إلى الزمالك في رفض اللعب في شرم الشيخ.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "الأهلي يرفض اللعب في شرم الشيخ، وهذا قرارنا النهائي والرسمي".

وتابع "بما أنها مباراة الأهلي، فنقترح إقامتها على ملعب استاد القاهرة أو برج العرب".

إعلان - Ads إعلان - Ads شبكةعيونالإخبارية

فيديو اليوم السابع