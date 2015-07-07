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الأهلي يخسر وليد سليمان ضمن 7 لاعبين أمام الملعب المالي

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الأهلي يخسر وليد سليمان ضمن 7 لاعبين أمام الملعب المالي الأهلي يخسر وليد سليمان ضمن 7 لاعبين أمام الملعب المالي

يغيب وليد سليمان وحسام عاشور عن فريقهما الأهلي في مواجهة الملعب المالي يوم الأحد المقبل في كأس الكونفدرالية.

ويلعب الأهلي ثاني مبارياته في مرحلة المجموعات أمام مضيفه الملعب المالي الأحد المقبل.

ويغيب عاشور بعد حصوله على بطاقة حمراء مباشرة، وسليمان بسبب تراكم البطاقات الصفراء.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "يغيب وليد سليمان وحسام عاشور ومحمد هاني، بسبب الإيقاف".

وتابع "كما يغيب محمد رزق وإسلام رشدي بسبب أزمة التجنيد".

وواصل متما "ويتواصل غياب بيتر إيبيموبوي وكريم بامبو بسبب الإصابة".

يذكر أن الأهلي يتصدر المجموعة الأولى برصيد 3 نقاط، عقب الفوز على الترجي التونسي 3-0 في المباراة الافتتاحية.

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