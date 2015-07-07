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الأهلي: عبد الصادق لن يسافر إلى مالي لحسم الصفقات الجديدة

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الأهلي: عبد الصادق لن يسافر إلى مالي لحسم الصفقات الجديدة الأهلي: عبد الصادق لن يسافر إلى مالي لحسم الصفقات الجديدة

استقر مجلس إدارة النادي الأهلي بالاتفاق مع الجهاز الفني على عدم سفر علاء عبد الصادق المشرف العام على قطاع الكرة مع الفريق إلى مالي. قبل مواجهة فريق الملعب.

ويلعب الأهلي ثاني مبارياته في مرحلة المجموعات أمام مضيفه الملعب المالي الأحد المقبل.

وقال وائل جمعة مدير الكرة بالأهلي لـFilGoal.com: "تم الاتفاق بين مجلس الإدارة ولجنة الكرة والجهاز الفني على عدم سفر علاء عبد الصادق إلى مالي".

وتابع "اتفقنا مع عبد الصادق على البقاء في القاهرة من أجل حسم الصفقات الجديدة للفريق".

وواصل مضيفا "كما سيواصل مهامه في الإعداد لقائمة الفريق في الموسم الجديد".

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