موقع ليبى: تعزيزات تنظيم "داعش" تصل مدينة سرت قادمة من السودان

قال مصدر أمنى ليبى، إن رتلاً من السيارات يضم ما لا يقل عن 70 عنصرًا من تنظيم "داعش" الإرهابى، بينهم سودانيون، وليبيون، وأفارقة، وصل مدينة سرت قبل يومين، قادمين من السودان لتعزيز صفوف التنظيم فى المنطقة.

وأكد المصدر لموقع "الوسط" الليبى، اليوم الثلاثاء، أن رتلاً من تنظيم "داعش" الإرهابى، مر عبر منطقة الكفرة باتجاه سرت، ويضم مجندين من السودان، ومن جنسيات أفريقية أخرى، يرافقه ليبيون.

وأفاد شهود فى سرت، بأنهم شاهدوا سيارات لم يعتادوا مشاهدتها من قبل، تتجه إلى أحد مقار التنظيم وسط المدينة، وهو مبنى الأمن الداخلى سابقًا.

رئيس حكماء سرت: سنطلب من "تنظيم داعش " بالمدينة تسليم المقار الحكومية