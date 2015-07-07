جبهة النصرة تخطف رجل دين مسيحيا فى شمال غرب سوريا

خطف عناصر من جبهة النصرة راهبا من مقر اقامته فى محافظة ادلب فى شمال غرب سوريا، ولا يزال مصيره مجهولا، وفق ما اعلن المرصد السورى لحقوق الانسان ومنظمة آشورية الثلاثاء، وأكدت رهبنة الفرانسيسكان فى بيان من القدس نشرته الثلاثاء على موقعها الإلكترونى خطف الراهب المنتمى إليها، مشيرة إلى انها تبذل اقصى جهدها لتحديد مكان اعتقاله واطلاقه.

وقال المرصد فى بريد الكترونى "تستمر جبهة النصرة (ذراع تنظيم القاعدة فى سوريا) فى احتجاز القس ضياء عزيز العراقى الجنسية الذى خطفته السبت من قرية اليعقوبية الواقعة فى ريف مدينة جسر الشغور"، وذكر مدير المرصد رامى عبد الرحمن لوكالة فرانس برس ان "امير جبهة النصرة فى المنطقة وهو مصرى الجنسية استدعى عزيز للتشاور معه السبت"، مضيفا ان هذا الاخير "ذهب ولم يعد حتى اللحظة".

وأوضح المرصد الآشورى لحقوق الإنسان فى بيان نشره على صفحته على فيسبوك الثلاثاء ان جبهة النصرة خطفت الأب ضياء عزيز (41 عاماً) "من مكان إقامته فى دير الحبل بلا دنس فى قرية اليعقوبية ذات الغالبية المسيحية".

وقال أحد العاملين فى المرصد لوكالة فرانس برس عبر الانترنت أن "عزيز هو كاهن رعية الطائفة اللاتينية فى اليعقوبية التى يقطنها لاتين وارثوذكس وارمن، وهو من الرهبنة الفرانسيسكانية ويتبع لحراسة الأراضى المقدسة التى تتخذ من القدس مقرا لها".

واعلنت "حراسة الأراضى المقدسة" الفرانسيسكانية فقدان الاتصال مع عزيز منذ يوم السبت بعد اقتياده من مسلحين للقاء أمير المنطقة. وقالت "منذ تلك اللحظة ليست لدينا أى معلومات اضافية ولسنا قادرين على تتبع مكان وجوده فى الوقت الحاضر".

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