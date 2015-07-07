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الاحتلال يعتقل 6 صيادين وإدخال سولار قطرى إلى غزة غدا

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الاحتلال يعتقل 6 صيادين وإدخال سولار قطرى إلى غزة غدا الاحتلال يعتقل 6 صيادين وإدخال سولار قطرى إلى غزة غدا
اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلى اليوم ستة صيادين فلسطينيين قبالة سواحل شمال قطاع غزة، وقال نقيب الصيادين الفلسطينيين نزار عياش -فى تصريح له اليوم الثلاثاء - إن زوارق الاحتلال أطلقت النار تجاه مركبين للصيد قبالة منطقة السودانية شمال القطاع واختطفت 4 صيادين كانوا على متنهما وصادرت المركبين.

من ناحية اخرى أعلن رئيس الوزراء الفلسطينى رامى الحمد الله، اليوم الثلاثاء، انتهاء جميع الترتيبات بشأن نقل كمية السولار المتبقية من المنحة القطرية لصالح محطة توليد كهرباء غزة، والتى تقدر بحوالى 10 آلاف طن موجودة فى مخازن شركة التعاون المصرية للبترول فى مدينة السويس.

وقال رئيس الوزراء - فى بيان صحفي، اليوم الثلاثاء - إنه سيتم نقل أول كمية من السولار يوم غد الأربعاء عبر معبر العوجة، ومن ثم إلى معبر كرم سالم، وأشار إلى أن كمية السولار المنقولة لمحطة توليد كهرباء غزة ستزيد من قدرة المحطة لتصل إلى 80 ميجا واط، الأمر الذى سيزيد من توفير الكهرباء لساعات أطول، وسيساهم فى التخفيف من معاناة أبناء الشعب الفلسطينى فى غزة.

ونوه الحمد الله إلى أن وبتوجيهات من الرئيس الفلسطينى محمود عباس عملت بشكل حثيث لضمان إدخال الوقود المتبقى من المنحة القطرية من خلال .
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مصر 365

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