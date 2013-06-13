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بعد تصريحات "حجازي".. "آسف يا ريس": من يصدر السلاح لسوريا يمد الإرهابيين به ضد متظاهري 30 يونيو

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بعد تصريحات "حجازي".. "آسف يا ريس": من يصدر السلاح لسوريا يمد الإرهابيين به ضد متظاهري 30 يونيو بعد تصريحات "حجازي".. "آسف يا ريس": من يصدر السلاح لسوريا يمد الإرهابيين به ضد متظاهري 30 يونيو
كريم يتساءل: لماذا لم ترسلوا السلاح إلى إخواننا في فلسطين لمحاربة إسرائيل

كتب : سهيلة حامد منذ 18 دقيقة

علّق كريم حسين، المسؤول عن صفحة "أنا آسف يا ريس"، أكبر الصفحات المؤيدة للرئيس السابق محمد حسني مبارك، على التصريح "الخطير"، حسب وصفه، للداعية الإسلامي صفوت حجازي في المؤتمر الصحفي الذي عقدته رابطة علماء أهل السنة بالقاهرة، بعنوان "موقف علماء الأمة تجاه القضية السورية لدعمها"، داعيا جميع العلماء في كل البلاد إلى تشكيل هيئات لدعم الثورة السورية، ليس بالماء والحليب والأدوية، وإنما بالسلاح والرصاص، مؤكدا أن رابطة علماء أهل السنة ترسل السلاح إلى سوريا منذ أكثر من عام، ولا تخاف ولا تخشى.

تساءل كريم، لماذا لم ترسلوا السلاح إلى إخواننا في فلسطين لمحاربة إسرائيل، وأضاف مخطابًا حجازي: هل ليدك الجرأة أن ترسل الأسلحة وتقول علنًا لا نخشى إسرائيل؟، مشيرًا إلى أن إسرائيل تنعم بالسلام في عهدهم.

وأضاف كريم، في تصريح خاص لـ"الوطن"، اعتراف صفوت حجازي بامتلاكه للأسلحة خطير للغاية، وتساءل: بأي صفة يملك السلاح؟، وهل ذلك يعتبر تهديد صريح.. وإيحاء باستخدام العنف ضد متظاهري 30 يونيو؟.

كما استنكر، تجاهل الدولة لهذا التصريح، مضيفًا: كيف يصرح أحد بذلك دون معاقبة من أجهزة الدولة؟، واختتم: "من يتمكن من إمداد السلاح لسوريا.. يستطيع مد الإرهابيين ضد متظاهري 30 يونيو".

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