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ضبط إخوانى بكرداسة علق لافتة يهنئ فيها مرسى بحلول عيد الفطر

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ضبط إخوانى بكرداسة علق لافتة يهنئ فيها مرسى بحلول عيد الفطر ضبط إخوانى بكرداسة علق لافتة يهنئ فيها مرسى بحلول عيد الفطر
ألقت أجهزة الأمن بالجيزة، القبض على إخوانى علق لافتة كبيرة على منزله لتهنئة الرئيس المعزول محمد مرسى، بقرب حلول عيد الفطر المبارك، وذلك بمنطقة كرداسة.

كان اللواء محمود فاروق، مدير مباحث الجيزة، تلقى إخطارا من العميد بهاء سالم مفتش مباحث كرداسة، والمقدم عصام نبيل يفيد ضبط إخوانى يعمل موظفا بالتليفزيون المصرى علق لافتة أعلى منزله يهنئ الرئيس المعزول مرسى بحلول عيد الفطر المبارك.

واعترف المتهم بانتمائه لجماعة الإخوان وتأييده للرئيس المعزول مرسى، تحرر محضر بالواقعة وأخطر اللواء طارق نصر، وتولت النيابة التحقيقات.

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مصر 365