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مجهولون يطلقون النيران على موظف بمجلس مدينة القرين بالشرقية

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مجهولون يطلقون النيران على موظف بمجلس مدينة القرين بالشرقية مجهولون يطلقون النيران على موظف بمجلس مدينة القرين بالشرقية
أصيب موظف بمجلس مدينة القرين اليوم الثلاثاء بطلق نارى من قبل مجهولين، أثناء توجهه إلى منزله بدائرة المركز، وتم نقله إلى مستشفى الأحرار.

وتلقى اللواء مليجى فتوح مليجى، مدير أمن الشرقية، إخطارا من اللواء عاطف مهران مدير إدارة البحث الجنائى، بتلقيه بلاغا من مستشفى القرين العام باستقبال "عطية السيد الحارونى" 40 سنة موظف بمجلس مدينة القرين مصاب بطلق نارى بالساق اليسرى.

وأوضحت تحريات المباحث الأولية أنه بتوجه المجنى عليه إلى منزله بدائرة المركز فوجئ بشخصين يستقلان دراجة بخارية وأطلقا عليه النيران ولاذا بالفرار، وتم تشكيل فريق بحث جنائى للتوصل للجناة.

وتم نقل المصاب إلى مستشفى الأحرار بالزقازيق نظرا لخطورة حالته، وتحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيقات، وقال شهود عيان إن الموظف يعمل بقسم الإزالات بمجلس مدينة القرين، وإنه معروف بتصديه الدائم لمسيرات الإخوان بالمدينة.

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