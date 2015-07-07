6 وصفات سحريّة تمحو تعب الصيام عن عينيك

ممّا لا شك فيه أنّ الصوم في شهر رمضان المبارك يعزّز قوة الإيمان والتقرّب من الله. لكن الصوم لساعات طويلة، وعدم شرب كمية وافرة من الماء، وعدم التوازن في تناول الغذاء، كلها عوامل تؤثر في جمال ونضارة البشرة وتُفقد العيون بريقها وجاذبيتها.

وبما أنّ العين عضو جماليّ له جاذبيته الخاصّة، وهي مقياس الجمال عند المرأة، عليك بهذه الوصفات الطبيعية لإضافة لمسات من الجمال والسحر على عينيك وإبرازها في أجمل صورة.



1- لعلاج تهيّج وحكّة العين:

يعتبر الشاي الأخضر مضاداً للالتهاب، وهو يُساعد على زيادة بروتيين الكولاجين في الجلد. للتخلّص من مشكلة تهيّج وحكّة العينين، عليك بكمّادات الشاي.

اغلي أوراق الشاي جيداً، وضعيها في الثلاجة كي تبرد. ثمّ اصنعي كمّادات باستخدام قطنة مبلّلة جيداً بمسحوق الشاي. ضعيها على عينيك لمدة 3 دقائق.

2- للتخلّص من الهالات السوداء:

تتمتّع البطاطس بقدرة هائلة على تفتيح المناطق الداكنة من الجسم، مثل قدرتها على إخفاء الهالات السوداء، لأنها تحتوي قدراً من النياسين (فيتامين B3) الذي يساعد في إنتاج الطاقة لخلايا الجلد. طبّقي شرائح رقيقة من البطاطس على عينيك لمدّة 10 دقائق، ثم اغسلي عينيك بالماء البارد.

3- لعلاج انتفاخ وتورّم العيون:

إنّ الفراولة غنية بحمض ألفا هيدروكسي، الذي يساعد على تقليل الانتفاخ والتورّم تحت العينين.

قطّعي الفراولة إلى شرائح سميكة، وضعيها في الثلاجة لمدة 30 دقيقة. قومي بوضع شرائح الفراولة حول عينيك لعدة دقائق. بعدها، اشطفي عينيك بالماء البارد.

4- شدّ الجفون المترهلّة:

إنّ البروردة من العوامل التي تساعد على شدّ بشرة العين وقبض الأوعية الدموية. لذا، تُعتبر مفيدة في علاج الجفون المترهّلة.

ضعي ملعقتين معدنيّتين في الثلاجة لمدة 3 ساعات، ثمّ ضعيهما على عينيك لمدة 5 دقائق. ويمكنك أيضاً وضع مكعّبات من الثلج في فوطة نظيفة، ثم استخدامها ككمّادات لعينينك لمدة 3 دقائق عند المساء.

5- للحدّ من التجاعيد حول العينين:

اخلطي نصف ثمرة من الأفوكادو مع ملعقة كبيرة من زيت اللوز. استعملي هذا المزيج حول العينين ككريم مضادّ لتجاعيد العينين عند المساء. يساعد هذا المزيج على منع ظهور الخطوط الدقيقة حول العينين.

6- ماء الورد لنضارة العينين:

أضيفي ملعقتين كبيرتين من ماء الورد إلى وعاء مملوء بالماء، وضعيه في الثلاجة كي يبرد، ثمّ استخدمي المحلول لغسل عينيك بدل الماء.

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