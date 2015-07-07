هل أنت جريئة لوضع أحمر شفاه أسود في السهرات؟

قد يخطر على بالك يوماً رغبة عارمة في التغيير من مظهرك، وذلك بوضع مكياج ذي قواعد مختلفة يأسر القلوب ويجذب الآخرين، وأهم العوامل التي قد تؤدي إلى الاختلاف في إطلالتك هو استخدامك لأقلام أحمر الشفاه ذات اللون الأسود القاتم.

إليك هذه الخطوات لتحصلي على إطلالة مختلفة بأحمر شفاه أسود اللون:

1. إعداد شفتيك: قومي أولاً بتقشير شفتيك وذلك بوضع طبقة من الفازلين وتركها لدقائق، ثم فركهما بلطف بحركات دائرية بواسطة فرشاة أسنان، ثم قومي بوضع بلسم الشفاه للحفاظ على ترطيب شفتيك.

2. وضع بطانة للشفاه: إنّ أفضل طريقة للحفاظ على لون الشفاه ثابتاً لفترة طويلة هو وضع بطانة أو أساس للشفاه باستخدام قلم التحديد بنفس لون أحمر الشفاه الذي ستقومين بتطبيقه، فإذا كنت ستطبقين أحمر الشفاه الأحمر الكلاسيكي فعليك وضع بطانة شفاهك باستخدام قلم التحديد الأحمر. وفي حالة أحمر الشفاه الأسود عليك استخدام قلم التحديد ذي اللون الأسود الداكن.

3. استخدام فرشاة الشفاه: تساعدك فرشاة الشفاه على السيطرة على اللون داخل الشفاه وعدم تلطيخ الوجه أو الأسنان باللون. استخدمي فرشاةً ناعمةً وصغيرةً لتحديد شفاهك ورسمها باحترافية.

4. حافظي على اللون لأطول وقت ممكن: يمكنك تحقيق أطول فترة ممكنة للون الأسود وذلك بتطبيق طبقة خفيفة من قلم الكونسيلر على شفتيك كقاعدة، ثم قومي بوضع اللون الأسود مع إزالة باقي اللون بمنديل ورقي وكرري هذه الخطوة مرةً أخرى لثبات اللون أكثر.

5. مكياج عين بسيط: لا تكثري من مكياج العين في هذه الحالة، فقط قومي بوضع القليل من الكحل مع الماسكارا ولا تضعي أكثر من ذلك.

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