لو مش عايز تجوع فى رمضان اتسحر موز وبليلة

الألياف تملأ معدتك وتمنحك ساعات من الشبع

16 ساعة هى المدة التى تقضيها فى صيام رمضان أى ما يعادل ثلثى اليوم، وبالطبع فالامتناع عن الطعام طوال تلك الساعات يعد دافعًا لضرورة انتقاء وجبة السحور القادرة على منحك شعورًا بالشبع ومقاومة الخمول.>الألياف من أهم أنواع الطعام التى تساعد على منحنا الشعور بالشبع، والسبب كما يوضحه أخصائى التغذية خالد يوسف يرجع إلى أن تناول الطعام الغنى بالألياف يتطلب وقتًا طويلًا فى عملية هضمه، كما أنه يملأ المعدة سريعًا، وبالتالى يساعد على تأخير الشعور بالجوع لساعات.

البليلة والفول والشوفان والحبوب الكاملة كالعيش السن، يعدون من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف والتى يمكن الاعتماد عليها فى وجبة السحور.

الموز يرفع معدل تركيزك فى الصيام

>الموز أيضًا يعد من أفضل أنواع الفواكه التى يمكن تناولها فى وجبة السحور، وتبعًا لرأى خالد فالموز يحتوى على قدر كبير من النشويات المعقدة، والتى يستغرق هضمها وقتًا طويلًا، وبالتالى تمنح شعورًا بالشبع. كما أن الموز يحتوى على نسبة عالية من السكريات ومضادات الاكسدة التى تساعد فى الحد من أعراض الإرهاق والخمول، الذى يصاحب فترة الصيام نتيجة لنقص السكريات بالجسم.