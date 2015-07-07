افتتاح معمل تحاليل عالمى فى مصر يضم 500 طبيب وفنى

أكدت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة المختبر القابضة للتشخيص المتكاملة إنه تم انشاء معمل مركزي عالمي " Mega Lab " لتقديم أدق وأسرع خدمات التحاليل لعملاءها في جميع المحافظات."

وأضافت الدكتورة هند الشربينى" أن المعمل يضم أحدث أجهزة التحاليل ، والتى تتميز بسرعتها الفائقة ودقتها التامة في استخراج النتائج ، كما يضم المعمل ما يقرب من 500 طبيب وفنى من الذين تلقوا تدريبا عاليا على أحدث نظم التحاليل العالمية بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة التشخيصية."

>يأتى افتتاح المعمل فى إطار تطوير خدمات التحاليل ، وأندر وأدق أنواع التحاليل الطبية والتي كان من الصعب إجرائها سابقاً.