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افتتاح معمل تحاليل عالمى فى مصر يضم 500 طبيب وفنى

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افتتاح معمل تحاليل عالمى فى مصر يضم 500 طبيب وفنى افتتاح معمل تحاليل عالمى فى مصر يضم 500 طبيب وفنى
أكدت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة المختبر القابضة للتشخيص المتكاملة إنه تم انشاء معمل مركزي عالمي " Mega Lab " لتقديم أدق وأسرع خدمات التحاليل لعملاءها في جميع المحافظات."

وأضافت الدكتورة هند الشربينى" أن المعمل يضم أحدث أجهزة التحاليل ، والتى تتميز بسرعتها الفائقة ودقتها التامة في استخراج النتائج ، كما يضم المعمل ما يقرب من 500 طبيب وفنى من الذين تلقوا تدريبا عاليا على أحدث نظم التحاليل العالمية بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة التشخيصية."
>يأتى افتتاح المعمل فى إطار تطوير خدمات التحاليل ، وأندر وأدق أنواع التحاليل الطبية والتي كان من الصعب إجرائها سابقاً.

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مصر 365

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