افتتاح معمل تحاليل عالمى فى مصر يضم 500 طبيب وفنى

أكدت الدكتورة هند الشربيني الرئيس التنفيذي لشركة المختبر القابضة للتشخيص المتكاملة إنه تم انشاء معمل مركزي عالمي " Mega Lab " لتقديم أدق وأسرع خدمات التحاليل لعملاءها في جميع المحافظات."إعلان - Ads إعلان - Ads
وأضافت الدكتورة هند الشربينى" أن المعمل يضم أحدث أجهزة التحاليل ، والتى تتميز بسرعتها الفائقة ودقتها التامة في استخراج النتائج ، كما يضم المعمل ما يقرب من 500 طبيب وفنى من الذين تلقوا تدريبا عاليا على أحدث نظم التحاليل العالمية بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة التشخيصية."
وأضافت الدكتورة هند الشربينى" أن المعمل يضم أحدث أجهزة التحاليل ، والتى تتميز بسرعتها الفائقة ودقتها التامة في استخراج النتائج ، كما يضم المعمل ما يقرب من 500 طبيب وفنى من الذين تلقوا تدريبا عاليا على أحدث نظم التحاليل العالمية بهدف ضمان تقديم أعلى مستوى من الخدمة التشخيصية."
>يأتى افتتاح المعمل فى إطار تطوير خدمات التحاليل ، وأندر وأدق أنواع التحاليل الطبية والتي كان من الصعب إجرائها سابقاً.