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“النور” بالسويس يبدأ فعاليات “مصر أقوى من الإرهاب” من ميدان الأربعين‎‎

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اثناء الحملة

اثناء الحملة

نظمت أمانة حزب النور بالسويس ، مساء أمس، الإثنين، وقفة بميدان الأربعين بالسويس، ضمن حملة ” أقوى من الإرهاب ” التي ينظمها الحزب على مستوى الجمهورية.

وأشار بيان صادر من الحزب أن المشاركين فى الوقفة قامو بتوزيع البيان الذي أصدره الحزب، للتأكيد على أن هذا الإجرام والتشوق إلى سفك الدماء المعصومة والعداء الظاهر للجيش المصري ومحاولات النيل منه، إنما تقوم به جماعات تحقق أهداف الأعداء، بل هي صنيعة الأعداء.

وأكد عباس محمد أمين حزب النور بالسويس، أن حزب النور أطلق الحملة انطلاقًا من مسئوليته كحزب سياسي لمحاربة الفكر التكفيري، مشددًا على ضروة التواصل مع المواطنين لتوضيح الصورة لهم.

وشدد أمين النور بالسويس على مكانة الجيش المصري وأنه سيظل محورا لأمن المنطقة العربية، وأن الحفاظ عليه مسؤلية كل مصري بل وكل عربي يدرك أهمية مصر وجيشها.

 

اثناء الحملة

اثناء الحملة

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