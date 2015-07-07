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إحالة مدرس كسر ذراع طالب بالأقصر للمحاكمة التأديبية

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إحالة مدرس كسر ذراع طالب بالأقصر للمحاكمة التأديبية إحالة مدرس كسر ذراع طالب بالأقصر للمحاكمة التأديبية

صورة ارشيفية

قررت نيابة الأقصر الإدارية، اليوم الثلاثاء، إحالة مدرس بمدرسة وادي الملكات الابتدائية للمحاكمة التأديبية لكسره ذراع تلميذة خلال العام الدراسي الماضي.

تلقت النيابة الإدارية برئاسة المستشار محمد حامد مدير النيابة قسم أول، بلاغًا من ولي أمر التلميذة رضوى . ر، بالصف السادس الابتدائي، والتلميذ أبو الحسن .ح، بنفس الصف، ببلاغ ضد م .ح . ل، مدرس بمدرسة وادي الملكات الابتدائية المشتركة بإدارة الأقصر التعليمية، يفيد تعديه بالضرب بالعصى على كل منهما، مما أدى إلى إحداث كسر بذراع التلميذة.

وبعد ثبوت صحة الواقعة أمرت النيابة الإدارية بإحالته إلى المحكمة التأديبية.

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