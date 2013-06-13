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عمر عفيفي يحذر من "مذبحة جديدة" بسيناء بسبب "ضابط شرطة".. ويطالب بطرده

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عمر عفيفي يحذر من "مذبحة جديدة" بسيناء بسبب "ضابط شرطة".. ويطالب بطرده عمر عفيفي يحذر من "مذبحة جديدة" بسيناء بسبب "ضابط شرطة".. ويطالب بطرده

كتب : هبة صبيح منذ 12 دقيقة

طالب العقيد عمر عفيفي، ضابط الشرطة اللاجئ إلى الولايات المتحدة، عبر صفحته على "فيس بوك"، بطرد العقيد أحمد طاهر "بورسعيدي"، رئيس مكتب مكافحة المخدرات، من أرض سيناء، وحذّر من وقوع "مذبحة جديدة" في سيناء بسبب هذا الضابط.

وقال مخاطبا بشكل هام وعاجل أهل سيناء: "اطردوا هذا الضابط قبل أن تتم مجزرة جديدة في سيناء مماثلة لما حدث في استاد بورسعيد وربما أبشع".

فيما جاء رد العقيد أحمد طاهر قائلا: "إن عمر عفيفي اتهمني وسوزان مبارك وعدة وزراء سابقين وعدد من أتباع النظام السابق أننا وراء الحدث، وطبعا لم أرد عليه، ولم يعره أحد أي اهتمام، لأن رائحة الانتقام كانت واضحة".

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