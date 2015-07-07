محافظ جنوب سيناء يبحث تطبيق برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين

عقد اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء واللواء محمود عيسى سكرتير عام المحافظة، اليوم الثلاثاء، اجتماعاً مع الدكتور محمد فتح الله، وكيل وزارة الصحة جنوب سيناء والدكتورة هالة احمد ماسخ المدير التنفيذي لبرنامج الرعاية الصحية لغير القادرين، وتناول الاجتماع عرض فكرة برنامج الرعاية الصحية لغير القادرين وكيفية تطبيقه في كافة مدن المحافظة.

وأكدت هالة ماسخ، أنه للحصول على خدمات الرعاية الصحية، على الموطنين التقدم ببطاقة الرقم القومى لكل أفراد الأسرة لعمل ملف عائلي في الوحدات الصحية، مؤكدة أن البرنامج يقدم خدمات طبية كثيرة منها إجراء عمليات جراحية وعلاج الأمراض المزمنة وعمل فحوصات شاملة.



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