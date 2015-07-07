محلب: لا يمكن الرضا عن أداء كل المحافظين وأولوياتنا التعليم والصحة

قال المهندس إبراهيم محلب، رئيس مجلس الوزراء، إن ملف التعليم من أهم الملفات، فالتعليم هو مستقبل أمة وسننظر لأحسن التجارب فى العالم، ويتم اليوم دراسة كيفية الاستفادة من تجارب اليابان فى التعليم، وتابع: "التعليم والصحة هما الأولوية لأى حكومة تريد أن تقفز اقتصاديا".

وأضاف خلال لقائه المفتوح براديو مصر حول مجانية التعليم، أن مدارس النيل كانت نموذجا رائعا فى الاهتمام بالشرائح المجتمعية، وهناك تشجيع للتعليم الخاص المنضبط فى المصروفات الدراسية واختيار المعلمين والمدارس التجريبية، موضحا أن المدارس الخاصة لابد وأن تلتزم بالحد الأدنى للأجور للمعلمين، موضحا أن المصروفات الدراسية يتم متابعتها دون تدخل حكومى.

وقال رئيس الوزراء رداً على سؤال حول مدى رضائه لأداء المحافظين قائلاً: "لا يمكن الرضا عن كل المحافظين فى أدائهم، وهناك وزراء أفكارهم خارج الصندوق خاصة فى قطاعات الاتصالات والتوسع فى انتشار الإنترنت وزيادة سرعته الذى هو بطريقة غير مباشرة تطبيق الحكومة الإلكترونية"، مشيدا بالوزراء فى تحقيق رؤية الحكومة.

وحول انتشار المقاهى المخالفة، قال رئيس الوزراء: "بدأنا فى السيطرة على الأمر من وسط البلد ونتجه للمنيل والزمالك فهذه فوضى ظهرت فى فترة معينة وتتعدى على حق المواطن".

وقال إن هناك مشاكل متراكمة ولا يوجد مسئول يدعى أنه قادر على الانتهاء من هذه المشاكل فى يوم وليلة، ولكن لابد من وضع رصد وحل لهذه المشاكل، مضيفاً أن الحكومة وضعت استراتيجية للتعليم خاصة التعليم الفنى، نافيا خلال لقائه توقف مشروع العاصمة الإدارية.