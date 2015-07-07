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بالصور.. وزارة العدل تبدأ تنفيذ قرار "الزند" بإنشاء إدارة تأمين القضاة

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بدأت وزارة العدل فى تنفيذ قرار المستشار أحمد الزند، وزير العدل، والخاص بإنشاء إدارة جديدة، تحت مسمى "إدارة تأمين القضاة"، والتى ستكون أبرز مهامها الإشراف على تأمين المحاكم والقضاة حال مباشرتهم أعمالهم.

وقال بيان صادر عن وزارة العدل، منذ قليل، إن الوزارة اتخذت العديد من الإجراءات لتنفيذ هذا القرار منها تزويد العديد من المحاكم ببوابات الأمن الإلكترونية، بالإضافة إلى زيادة أعداد الشرطة المسلحين وبرفقتهم كلاب الحراسة المدربة على اكتشاف الأسلحة والذخائر والمواد المتفجرة.

وأشار البيان إلى أن الوزارة تعكف حاليا على استكمال الخطة التأمينية، التى تغطى كافة المحاكم والمنشآت القضائية بكل محافظات الجمهورية، مضيفًا أن المستشار أحمد الزند يقوم بمراجعة أسماء المرشحين لتولى منصب مساعد وزير العدل لتلك الإدارة والقضاة الذى سيعملون بها.

وأضاف البيان: إن المستشار أحمد الزند صرح بأن القضاة الذين سيعملون بهذه الإدارة سيتم اختيارهم من بين القضاة يحملون خلفية شرطية للاستفادة بخبرتهم فى هذا المجال.

جدير بالذكر أن قرار وزير العدل بإنشاء الإدارة الجديدة جاء فى طليعة القرارات التى اتخذها المستشار أحمد الزند كرد فعل لما شهده قضاة وقضائها الشامخ من اعتداءات عديدة فى الأوان الأخيرة، وذلك تحقيقاً لبيئة آمنة لقضاة مصر حال مباشرتهم أعمالهم حتى يتمكنوا إصدار أحكامهم وفقا لما تمليه عليهم ضمائرهم.

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015

اليوم السابع -7 -2015
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