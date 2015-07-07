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القبض على عامل بالتأمين الصحى فى أسيوط لزراعته قيراطا ونصف بانجو

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القبض على عامل بالتأمين الصحى فى أسيوط لزراعته قيراطا ونصف بانجو القبض على عامل بالتأمين الصحى فى أسيوط لزراعته قيراطا ونصف بانجو
ألقى ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بأسيوط، القبض على عامل بالتأمين الصحى، لزراعته 1460 شجرة لنبات البانحو المخدر، على مساحة قيراط ونصف.

كان اللواء عبدالباسط دنقل، مساعد وزير الداخلية مدير أمن أسيوط، قد تلقى إخطارًا من اللواء خالد شلبى، مدير المباحث الجنائية، يفيد بأنه فى إطار خطة المديرية وجهودها المستمرة لمواجهة واستهداف كافة صور الجريمة وضرب أوكارها وملاحقة ذوى الأنشطة الإجرامية وضبط المواد المخدرة والقائمين على زراعتها والمتاجرين فيها.

كانت وردت معلومات لضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، أكدتها التحريات مفادها قيام "ع. ب . أ . م" 43 سنة عامل بالتأمين الصحى ومقيم الشغبة ـ دائرة مركز أسيوط، بزراعة أرضه الخاصة الكائنة بذات الناحية بنباتات مخدرة، بقصد الاتجار، عقب تقنين الإجراءات.

وقامت مأمورية ضمت ضباط الإدارة العامة لمكافحة المخدرات بمنطقة أسيوط، وضباط مباحث المركز، مدعومين بمجموعات قتالية، استهدفت مسكنه والأرض الزراعية ملكه، أسفرت نتائجها عن ضبطه وبتفتيش أرضه الزراعية، تم ضبط عدد 1460 شجرة لنبات البانجو المخدر فى بداية نموها على مساحة قيراط ونصف.

وبمواجهة المتهم بما أسفر عنه الضبط، واعترف أمام ضباط المباحث بزراعته للمواد المخدرة بقصد الاتجار، وجار العرض على النيابة.

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مصر 365